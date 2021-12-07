على خلفية تفجير البصرة.. تشديد الإجراءات الأمنية في وسط وجنوب العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن محافظات وسط وجنوب العراق شددت من الاحترازات الأمنية على خلفية التفجير الذي شهدته مدينة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظات الوسطى والجنوبية شددت الإجراءات الامنية على خلفية حادثة تفجير البصرة، كإجراء وقائي احترازي تحسبا لأي طارئ".

وبين انه "تم نشر مفارز امنية ثابتة ومتحركة، اضافة الى تدقيق دقيق للداخلين لتلك المحافظات وتدقيق المعلومات".

وشهدت محافظة البصرة تفجيراً بدراجة نارية أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أنه "تم تسجيل سقوط أربع ضحايا، ومثلهم من الإصابات في حصيلة غير نهائية للانفجار".

وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع عبر دراجة نارية تحمل مواد شديدة الانفجار، انفجرت قرب عجلة مدنية تسبب بإحراقها بالكامل، مع أضرار بعجلات أخرى"، مشيرا إلى أن الانفجار وقع عند مجسر الصمود القريب من استشارية مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري).