سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

على خلفية تفجيره مقذوفاً فوق منزل الكاظمي .. استدعاء مسؤول أمني رفيع للتحقيق

Category: أمـن

Date: 2021-11-24T07:43:27+0000
على خلفية تفجيره مقذوفاً فوق منزل الكاظمي .. استدعاء مسؤول أمني رفيع للتحقيق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بأن اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استدعت مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح حسن الشبلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة استدعت اللواء الشبلي لقيامه بتفجير احدى المقذوفات غير المنفلقة التي وجدت فوق سطح منزل الكاظمي عقب الهجوم بالطائرات المسيرة الذي تعرض له الأخير.

وأضاف المصدر أنه تم استدعاء الشبلي ايضا لغرض اخذ افادته كون مكافحة المتفجرات هي الجهة المسؤولة عن الكشف الكامل للمكان، نافيا بالوقت ذاته اعتقاله بتهمة تضليل لجنة التحقيق.

related

داعش يفجر بئرين نفطيتين في كركوك

Date: 2020-12-09 06:04:02
داعش يفجر بئرين نفطيتين في كركوك

تفجير خطوط كهرباء تجهز مشروع ماء الكرخ في بغداد بالطاقة

Date: 2021-08-13 11:24:50
تفجير خطوط كهرباء تجهز مشروع ماء الكرخ في بغداد بالطاقة

تفجير يستهدف رتلا لوجستيا للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-05-23 05:56:54
تفجير يستهدف رتلا لوجستيا للتحالف الدولي جنوبي العراق

تفجير جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي قرب بابل

Date: 2021-04-08 13:00:34
تفجير جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي قرب بابل

قتيل وجريحان بتفجير داخل باص صغير لنقل الركاب جنوب شرقي بغداد

Date: 2020-05-19 15:43:50
قتيل وجريحان بتفجير داخل باص صغير لنقل الركاب جنوب شرقي بغداد

تفجير يستهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي غربي العراق

Date: 2021-07-10 09:16:23
تفجير يستهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي غربي العراق

عقب تفجير مدينة الصدر.. الكاظمي يودع مسؤولاً أمنياً التوقيف ويفتح تحقيقاً بالحادث

Date: 2021-07-19 16:37:32
عقب تفجير مدينة الصدر.. الكاظمي يودع مسؤولاً أمنياً التوقيف ويفتح تحقيقاً بالحادث

تفجير يستهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-08-04 10:04:09
تفجير يستهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي جنوبي العراق