على خلفية تفجيره مقذوفاً فوق منزل الكاظمي .. استدعاء مسؤول أمني رفيع للتحقيق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بأن اللجنة المكلفة بالتحقيق بحادثة محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استدعت مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح حسن الشبلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة استدعت اللواء الشبلي لقيامه بتفجير احدى المقذوفات غير المنفلقة التي وجدت فوق سطح منزل الكاظمي عقب الهجوم بالطائرات المسيرة الذي تعرض له الأخير.

وأضاف المصدر أنه تم استدعاء الشبلي ايضا لغرض اخذ افادته كون مكافحة المتفجرات هي الجهة المسؤولة عن الكشف الكامل للمكان، نافيا بالوقت ذاته اعتقاله بتهمة تضليل لجنة التحقيق.