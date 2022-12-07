على خلفية الأحداث.. وزير الداخلية يستبدل قائد شرطة ذي قار

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الأربعاء، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة وسقوط ضحايا ومصابين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين العميد مكي شناع بدلا عنه".

في السياق، قال مراسلنا في ذي قار، إن العميد مكي شناع سيباشر مهام عمله صباح غد الخميس خلفاً للفريق سعد حربية.