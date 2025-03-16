على خلفية التصعيد مع الحوثيين.. القوات الأمريكية في العراق بحالة "تأهب قصوى"

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية عراقية، يوم الأحد، بأن القوات الأمريكية رفعت حالة "التأهب القصوى" في جميع قواعدها العسكرية الموجودة في العراق.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توترات المتصاعدة في المنطقة، خصوصاً مع العمليات العسكرية الأخيرة التي شنها الجيش الأمريكي ضد الحوثيين في اليمن.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمريكية رفعت حالة التأهب القصوى داخل قواعدها العسكرية في العراق، تزامناً مع تحركات لوجستية نشطة خلال الأيام الثلاثة الماضية في قواعد عين الأسد وأربيل وحرير".

وأضافت المصادر، أن "هذه القواعد شهدت نشاطاً غير معتاد من حيث عمليات الدعم اللوجستي، ما يشير إلى استعدادات أمنية مكثفة دون الكشف عن طبيعة التهديدات المحتملة".

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس السبت، ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف في اليمن بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقاً لتقارير إخبارية محلية ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وذلك في بداية ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه هجوم جديد ضد "المسلحين".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق، تفاصيل ضربة وصفها بـ"الحاسمة" ضد الحوثيين في اليمن، مؤكداً انتهاء زمن هذه الجماعة، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تكون لطيفة مع إيران.

يذكر أن مساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، العميد الركن عابد محمد الثور، قال لوكالة شفق نيوز، إن "امريكا تحاول أن تثني اليمن عن موقفها تجاه غزة، حيث هناك غطاء أمريكي على إسرائيل".

في غضون ذلك، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الأحد، إيران من دعم جماعة الحوثي في اليمن، بينما أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أن الولايات المتحدة ستواصل شن ضربات "لا هوادة فيها" على الحوثيين في اليمن، حتى يتوقفوا عن استهداف الأصول الأمريكية وتهديد حركة الشحن العالمي.