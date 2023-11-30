على خلفية اعتقال "الزعيم".. مقتل محتج في الناصرية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن أسباب مقتل أحد المحتجين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لوكالة الاستخبارات قامت باعتقال أحد المبتزين بقضاء الرفاعي شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة يدعى (حسين الزعيم)"، لافتا إلى أن "أنصاره نظموا تظاهرة وسط المحافظة وتصادموا مع الأجهزة الأمنية".

وبين المصدر، أن "الصدام مع الأجهزة الأمنية أدى لمقتل احد انصار الزعيم، فيما يسود توتر امني في الوقت الحالي وسط الناصرية".