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على خلفية احداث القنصلية الإيرانية بكربلاء: إحالة مسؤول أمني كبير إلى التحقيق

Category: أمـن

Date: 2021-05-09T20:26:15+0000
على خلفية احداث القنصلية الإيرانية بكربلاء: إحالة مسؤول أمني كبير إلى التحقيق

شفق نيوز/ قررت السلطات الأمنية في محافظة كربلاء، يوم الأحد، إحالة اللواء محمد جابر مدير استخبارات وإرهاب المحافظة وإحالته للتحقيق على خلفية محاولة متظاهرين اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن القرار جاء بعد أن قررت السلطات تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير شرطة ومدير استخبارات وارهاب كربلاء بعد الحادث.

 أضرم محتجون النيران مساء الأحد، بمحيط مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء، التي شهدت حادثة اغتيال الناشط إيهاب الوزني.

وأظهر مقاطع فيديو وصور تجمع العشرات من المحتجين بمحيط المبنى، وإضرام النيران بالإطارات، وبكرفانات الحراسة التابعة للقنصلية.

واغتيل الوزني وأثناء عودته، حيث ظهر مسلحون على دراجات نارية في أحد أزقة كربلاء، المدينة الشيعية المقدسة في الجنوب حيث تنتشر فصائل مسلحة موالية لإيران.

والوزني ناشط بتظاهرات "تشرين" المناهضة للفساد ولتدخل إيران في شؤون العراق.

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