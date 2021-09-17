إعلان نجاح خطة زيارة الأربعين في المحافظات الجنوبية

شفق نيوز / أعلنت قيادة عمليات سومر، يوم الجمعة، نجاح خطة زيارة الأربعين، في المحافظات الجنوبية، وذلك قبل عشرة أيام من الزيارة.

وقال قائد العمليات الفريق الركن سعد حربية، لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات سومر أعدت خطة أمنية لتأمين الزوار القادمين من محافظة البصرة وميسان باتجاه محافظة ذي ومن ثم كربلاء، باشتراك القوات الأمنية وهيئة المواكب الحسينية كافة".

وأضاف حربية، "الآن قد بلغت ذروة الزيارة حيث وصلت قضاء البطحة ضمن محافظة ذي قار"، مبيناً أن "هناك ثمانية أفواج طوارئ منتشرة على الطريق لتأمينه".

وأكد قائد عمليات سومر، عدم حدوث أي خروق، باستثناء حادث سير واحد أودى بحياة شخص، موضحاً أن "48 ساعة فقط، ما تبقى على إنهاء الخطة الأمنية للمحافظات الجنوبية".