إعلان حالة الإنذار القصوى في العراق

شفق نيوز – بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بأن القوات الأمنية العراقية دخلت حالة الإنذار القصوى (ج)، استعداداً لتأمين العملية الانتخابية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القطعات الأمنية دخلت حالة الإنذار القصوى (ج) ضمن الخطة الخاصة بتأمين الانتخابات في عموم البلاد، باستثناء مناطق إقليم كوردستان".

وتعتبر حالة الإنذار (ج) في العراق، مصطلحاً عسكرياً يعني أقصى وأشد حالات التأهب المحتمل لأي خطر يمس أمن البلاد وسيادته وشعبه.

ويتم التعامل مع الإنذار عبر انتشار شامل للأجهزة الأمنية ضمن مناطق المسؤولية والتحكم بالمداخل والنقاط الأمنية استعداداً لأي طارئ قد يحدث.

ومن المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابي عند الساعة السابعة من صباح يوم السبت المقبل، الموافق 8 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

وستبدأ عملية الاقتراع الخاص التي تشمل القوات الأمنية يوم الأحد، الموافق للتاسع من الشهر ذاته، قبل أن يبدأ الاقتراع العام في صباح الثلاثاء المقبل، الحادي عشر من تشرين الثاني.