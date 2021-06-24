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إعلان حالة الطوارئ بمحيط موقع حيوي في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-06-24T20:43:57+0000
إعلان حالة الطوارئ بمحيط موقع حيوي في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بإعلان حالة الطوارئ بمحيط مصفاة الناصرية النفطي الحيوي جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية أعلنت حالة الطوارئ بمحيط مصفاة الناصرية النفطي جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية قطعت طريقا حيويا بمنطقة تل اللحم يربط بين الناصرية والبصرة".

واضاف، أن "هذا الطريق أدى بتحويل القادمين الراغبين بالدخول إلى الناصرية بالذهاب إلى قضاء سوق الشيوخ ومن ثم الدخول إلى مركز المحافظة"، مؤكدا أن "حالة الطوارئ اتخذت كإجراء احترازي أمني".

وأشار المصدر إلى "عدم وجود أي إصابات بين صفوف القوات الأمنية وفق ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء".

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان محتجين معتصمين أمام المصفاة رغبتهم باقتحامها وإعادة إغلاقها مرة أخرى للضغط على السلطات للاستجابة لمطالبهم بتوفير فرص عمل لهم.

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