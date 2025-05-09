إعلان الإنذار "ج" في العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإعلان الإنذار "ج" في صفوف قطعات وزارتي الداخلية والدفاع وجميع الصنوف الأمنية الأخرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة العمليات المشتركة أعلنت عن إدخال جميع قطعات وزارة الدفاع والداخلية وباقي صنوف الأجهزة الامنية بحالة الإنذار القصوى (ج) اعتباراً من يوم 11 أيار/ مايو، ولحين انتهاء أعمال مؤتمر القمة العربية".

ومن المقرر أن تعقد في العاصمة العراقية بغداد، القمة العربية في 17 أيار/ مايو الجاري.

وتعتبر حالة الإنذار (ج) في العراق، مصطلحًا عسكريًا يعني أقصى وأشد حالات التأهب المحتمل لأي خطر يمس أمن البلاد وسيادته وشعبه.

ويتم التعامل مع الإنذار عبر انتشار شامل للأجهزة الأمنية ضمن مناطق المسؤولية والتحكم بالمداخل والنقاط الأمنية استعداداً لأي طارئ قد يحدث.

وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وجه السبت الماضي، بضرورة التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية لتأمين عقد القمتين العربية والتنموية في بغداد، معتبراً أن نجاح تنظيم عقدهما سيكون نصراً سياسياً وأمنياً.

من جهته، أعلن الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين القمة العربية، مقداد ميري، الأربعاء الماضي، أن وزارة الداخلية ستتولى خطة تأمين القمة.