إعلام عبري: مقاتلات إسرائيلية وأمريكية تعترض المسيرات الإيرانية في أجواء العراق

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عبرية، أن عشرات المقاتلات الحربية الإسرائيلية والأمريكية تصاحبها طائرات للتزود بالوقود جوًا، تعمل على صد هجوم المسيرات الانتحارية الإيرانية في سماء العراق.

وذكر موقع "ميفزاكيم" الإخباري، أن المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية تعمل على صد موجة الهجوم الأولى التي أطلقت من إيران.

وأضاف أنه رغم ذلك، فإن عددًا من المسيرات رُصدت بينما اجتازت الحدود العراقية باتجاه إسرائيل.

وكانت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، إن الرد الإيراني صوب اسرائيل "يمكن اعتباره منتهياً".

وذكر بيان للبعثة، أن "العمل العسكري الإيراني، الذي تم تنفيذه بناءً على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالدفاع المشروع، كان ردًا على عدوان النظام الصهيوني على مبانينا الدبلوماسية في دمشق، ويمكن اعتبار الأمر منتهيًا".

وأضاف: "ومع ذلك، إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأً آخر، فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير".

ولفتت البعثة إلى أن "الأمر هو صراع بين إيران والنظام الإسرائيلي المارق، والذي يجب على الولايات المتحدة أن تبتعد عنه".