"علاقة غرامية" توقع شاباً بأيدي عصابة في بغداد والأمن يعتقل الخاطفين

شفق نيوز/ شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باعتقال عصابة اختطفت شاباً بالتعاون مع فتاة تربطها به "علاقة غرامية" في العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية ألقت القبص على 4 أشخاص بينهم منتسبان في وزارة الداخلية وفتاة على مقربة منهم في منطقة الشعب".

وأضاف المصدر، أن "الملقى القبض عليهم، أقدموا على خطف شاب على (علاقة غرامية) مع الفتاة، وقاموا بتكبيله وتهديده بالسلاح لأغراض الابتزاز، حيث جرى تحرير الشاب واعتقال الخاطفين".