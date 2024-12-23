عقوبة على "ضباط التيك توك" في العراق

شفق نيوز/ قرر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الفريق الركن كريم التميمي، يوم الاثنين، معاقبة عدد من منتسبي الذين يظهرون على مواقع التواصل الاجتماعي في مقاطع فيديو تتنافى مع الضبط العسكري.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الجهاز أمر بإعادة الدورة العسكرية التدريبية على بعض منتسبي الجهاز الذين خالفوا الضبط العسكري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين أن بعض المنتسبين نشروا مقاطع فيديو منافية للضوابط العسكرية ولا تليق بجهاز مكافحة الإرهاب.