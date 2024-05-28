عقوبات تطال "كبار الضباط" بعد هجمات المطاعم في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع يوم الثلاثاء، عن الإجراءات والعقوبات المتخذة على خلفية هجوم المطاعم في بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن العقوبات طالت ضباط القوة الماسكة للمناطق التي حدثت فيها عمليات استهداف المطاعم.

وأشار إلى إعفاء آمر اللواء الثالث/ الفرقة الاولى شرطة اتحادية وإيداعه التوقيف لمدة 30 يوما.

واضاف أن تم حجز امر الفوج الثاني اللواء الثالث شرطة اتحادية وضباط الفوج أعلاه مع آمر فوج طوارئ بغداد السادس وضباط الفوج لمدة 30 يوما.

وتابع أن العقوبات طالت امر قاطع نجدة الكرادة وضباط القاطع وأمر قاطع نجدة الكندي وضباط القاطع بالحجز لمدة 30 يوما.

ولفت إلى أنه تم حجز ضابط استخبارات الكرادة وضباط استخبارات فوج طوارئ بغداد السادس لمدة 30 يوما.