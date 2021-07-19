عقب تفجير مدينة الصدر.. تشديد إجراءات الأمن في وسط وجنوب العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، بأن المحافظات الوسطى والجنوبية العراقية شددت من إجراءات الأمن، على خلفية التفجير الذي استهدف مدينة الصدر شرقي بغداد يوم الاثنين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "السلطات الامنية في محافظات الوسط والجنوب شددت من اجراءاتها الامنية، كما كثفت السلطات في محافظتي النجف وكربلاء من عمليات التدقيق الامني للداخلين اليهما".

واشار الى ان "المفارز الامنية المتحركة انتشرت في شوارع محافظة الديوانية، وفي البصرة عززت القوات الامنية من تواجدها في الشوارع"، مبينا ان "هذه التشديدات جاءت على خلفية التفجير الذي استهدف مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم".

وكان مصدر امني قد ابلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بأن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه وسط سوق الوحيلات في مدينة الصدر، ما اسفر عن سقوط 27 ضحية و45 جريحاً.

ولاحقاً أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإيداع آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر التوقيف وفتح تحقيق في الحادث.