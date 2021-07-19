عقب تفجير مدينة الصدر.. الكاظمي يودع مسؤولاً أمنياً التوقيف ويفتح تحقيقاً بالحادث

شفق نيوز/ أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، بإيداع آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر التوقيف عقب التفجير الذي ذهب ضحيته 20 شخصاً بين قتيل وجريح.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بإيداع آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف آمر القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

ووجه الكاظمي وفقاً للبيان، بـ"فتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أفاد مصدر أمني بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة داخل سوق بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، يوم الاثنين، إلى 5 قتلى و15 جريحاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر".

وأضاف أن "5 قتلى بينهم طفل و15 جريحاً سقطوا جراء الانفجار".