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عقب تفجيري بغداد الداميين.. تأهب أمني في الأنبار والحدود العراقية – السورية

Category: أمـن

Date: 2021-01-21T15:55:59+0000
عقب تفجيري بغداد الداميين.. تأهب أمني في الأنبار والحدود العراقية – السورية

شفق نيوز/ كشف مسؤول أمني رفيع في قيادة عمليات الانبار، عن رفع وتيرة الإجراءات الأمنية في عموم مدن المحافظة اعتبارا من مساء اليوم الخميس ولغاية إشعار آخر على خلفية تفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ ضابط برتبة عقيد في عمليات الانبار وكالة شفق نيوز، أن "برقية تم تنفيذ محتواها بشكل فوري لرفع حالة التأهب الأمني في نقاط التفتيش والحواجز الأمنية كافة، خاصة الموجودة في مداخل ومخارج المدن الرئيسة بالانبار وتلك التي تربط المحافظة مع بغداد وصلاح الدين ونينوى وبابل وكربلاء".

وأشار إلى أن "الإجراءات تهدف لمنع أي سيناريوهات لاعتداءات مماثلة لما حصل في بغداد اليوم".

وفي السياق ذاته كشفت مصادر في قيادة عمليات الجزيرة والبادية بمحافظة الانبار والمسؤولة عن أمن الحدود العراقية السورية بأن "إجراءات مماثلة نفذت في مدينة القائم الحدودية تحسبا لأي ارتدادات أمنية".

وأشارت المصادر إلى "تلقي معلومات من قيادة العمليات المشتركة بتفعيل مبدأ المحاسبة والتحقيق مع أي ضابط أو مسؤول أمني يحصل خرق أو هجوم في المنطقة التي يتولى مسؤوليتها".

وأعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي في وقت سابق اليوم الخميس، ارتفاع اعداد ضحايا تفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد إلى 32 ضحية، و110 جرحى.

واضاف التميمي أن "36 جريحا فقط يتلقون العلاج في المستشفيات فيما غادر بقية الجرحى بعد تلقيهم الإسعافات المطلوبة.

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