عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل.. السوداني يوجّه برفع مستوى قدرات القوات العراقية

شفق نيوز/ وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، برفع مستوى القدرات الأمنية، وذلك على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أجرى زيارة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في العاصمة بغداد والتقى بعدد من القيادات الأمنية العليا، واطلع على الوضع الأمني في مختلف قواطع المسؤولية العسكرية، وسير تنفيذ الخطط الأمنية والتحديات التي تواجه الأجهزة والتشكيلات العسكرية بمختلف صنوفها، ومستوى الجهوزية، لدرء أي مخاطر وكل ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن والاستقرار.

ووجه السوداني جميع القادة الأمنيين ببذل أقصى الجهود اللازمة لضبط الأمن في جميع أرجاء البلاد، مشدداً على مواصلة تعزيز قدرات القوات الأمنية، وتطوير آليات التدريب التي تساهم في رفع مستوى الجهوزية أمام المخاطر التي قد تهدد البلد، في ظل بدء تنفيذ الإعلان المشترك مع الولايات المتحدة والخاص بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال عام.

يأتي ذلك عقب شن إيران هجوم بأكثر من 200 صاروخ على إسرائيل، عبرت عدد منها الأجواء العراقية.