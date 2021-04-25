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عقب "الفاجعة".. القضاء يوقف مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من المنتسبين

Category: أمـن

Date: 2021-04-25T13:17:17+0000
عقب "الفاجعة".. القضاء يوقف مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من المنتسبين

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم الاحد، عن توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من منتسبي المستشفى.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الإجراءات القانونية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء أمس".

واضاف ان "المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى الى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة".

ولفت إلى أن "القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة اجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قرر مجلس الوزراء، منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

وكلف المجلس خلال جلسة استثنائية عقدها برئاسة مصطفى الكاظمي بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس بإعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا الفاجعة (شهداء)، وإحالته الى مجلس النواب".

وقرر الكاظمي أيضا سحب يد وزير الصحة، ومحافظ بغداد، ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق.

كما قرر إجراء تحقيق بالحادثة برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعضوية كل من : وزير التخطيط، ووزير العدل، رئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب، على أن يُنجز خلال خمسة أيام، ويقدم أمام مجلس الوزراء.

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