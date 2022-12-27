إعفاء ومحاسبة ضباط وآمرين على إثر هجوم كركوك

شفق نيوز / وافق القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، على إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين، على خلفية هجوم إرهابي حصل الأسبوع الماضي، في محافظة كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني وافق على توصيات اللجنة التحقيقية في العمل الإرهابي الجبان، الذي حصل في الثامن عشر من شهر كانون الأول الجاري، في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك".

وأضاف رسول، أن "قيادة العمليات المشتركة، باشرت بإجراءاتها التحقيقية، وقد خلصت الى إعفاء ومحاسبة عدد من الضباط والآمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم".

وأشار إلى أن التحقيقات أفضت أيضاً إلى "إعادة انفتاح الفوج بما يضمن مسك الأماكن، والمناطق، والوديان ذات الأهمية التعبوية، لمنع استغلالها من قبل العناصر الإرهابية، وتأمين المتطلبات الفنية والإدارية للقطعات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية".

وقررت قياد العمليات المشتركة، بحسب اللواء رسول، "تكريم المقاتل رئيس عرفاء (حسن حامد حسن) المنسوب الى الفوج الأول في اللواء الآلي الثاني شرطة اتحادية، وذلك لدوره البطولي، وشجاعته الفائقة في قتل أحد الإرهابيين رغم إصابته أثناء الحادث".