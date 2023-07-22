إعفاء مدير عام شرطة حماية السفارات في العراق والسلطات تؤكد استحصال الموافقة بالتظاهرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أعفى اللواء حسن شوكت من مهام مدير عام شرطة حماية السفارات في العراق من منصبه.

وعزا المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، سبب الإعفاء إلى الأحداث الأخيرة واقتحام السفارة السويدية في العاصمة بغداد وإضرام النيران فيها وعدم تمكن قوات شرطة حماية السفارات من منع المحتجين من الإقدام على هذه الفعلة.

وأضاف المصدر أن الوزير قرر تكليف اللواء مشتاق الحميري بمهام مدير عام حماية السفارات.

في غضون ذلك أكدت السلطات الأمنية العراقية في بيان على ضرورة استحصال الموافقات الرسمية قبل الخروج بأي تظاهرات احتجاجية في البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن "التظاهر حق كفلة الدستور العراقي، والأجهزة الأمنية بجميع صنوفها تقف مع المتظاهرين السلميين في التعبير عن حقهم في إدانة الفعل الشنيع حرق القرآن الكريم وكذلك العلم العراقي".

وأضاف البيان أن قطعاتنا الأمنية تتفهم مشاعر أبناء شعبنا وتتضامن معهم، وبالوقت نفسه تؤكد على عدم الاخلال بالأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة واحترام مؤسسات الدولة التي هي ملك الشعب.

وأكدت الخلية، على الالتزام بسلمية التظاهرات واستحصال الموافقات المسبقة لغرض تأمين الحماية للمتظاهرين وتنظيم عملية حركة المواطنين ومصالحهم المتنوعة،داعية المتظاهرين وجميع أبناء شعبنا الى الهدوء والركون الى الحكمة والتعاون مع القوات الأمنية ونبذ العنف".

وطالبت السلطات العراقية، بعدم الاقتراب من المقار الأمنية والبعثات والسفارات ومؤسسات الدولة لأنها تقع تحت حماية مشددة، مشددة على أن القوات الأمنية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول الاعتداء وخلق الفوضى.