إعفاء مدير سجن الحلة المركزي ومعاونَيه

شفق نيوز / أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، إعفاء مدير سجن الحلة وعدد من المسؤولين بعد جولة تفتيشية مفاجئة في اروقته.

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "وزير العدل خالد شواني وجه، أمراً بإعفاء مدير سجن الحلة المركزي، ومعاونَيه، ومدير قسم الشؤون الداخلية للسجن لاخلالهم بواجباتهم الوظيفية"، مبينا أن "ذلك جرى ذلك خلال جولة تفتيشية مفاجئة أقامها سيادته اليوم الاثنين عند حدود الساعة الواحدة صباحاً".

وأضاف البيان أن الوزير "استمع إلى المشاكل التي يواجهها النزلاء وسرعة إجراءات إطلاق السراح لمن انتهت مدة محكوميتهم".

وتابع وزارة العدل في بيانها أن "الوزير، وخلال جولته، اصطحب كادراً من دائرة التخطيط العدلي لتقييم المستوى الخدمي والصحي وسلامة البنى التحتية للسجن ومدى مطابقتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورفع التوصيات بالمستلزمات الضرورية لتحسين الأوضاع داخل السجن".

ونقل البيان عن وزير العدل خالد شواني قوله إن "الوزارة تعمل على الإيفاء بكافة التزاماتها في تحسين الظروف الانسانية داخل السجون بما ينسجم مع الاستراتيجية الحكومية بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان".