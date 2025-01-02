إعفاء مدير الأمن الوطني في البصرة من منصبه ومجلس المحافظة "يستغرب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإعفاء مدير الأمن الوطني في البصرة من منصبه، فيما أبدى مجلس المحافظة "استغرابه" من القرار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قراراً صدر بإعفاء مدير الأمن الوطني في البصرة وسام العبادي من منصبه".

وعلى خلفية القرار، أصدر مجلس محافظة البصرة بيانا ورد لوكالة شفق نيوز، أبدى فيه استغرابه من القرار، ووصف العبادي بـ"الرجل المهني والنزيه المتعاون مع الأجهزة الأمنية والمساهم بإلقاء القبض على العديد من تجار المخدرات وشبكات تهريب النفط في المحافظة".

وتساءل المجلس: "هل هناك تأثير كبير ونفوذ يمتد للحكومة المركزية لهؤلاء التجار لدرجة إعفاء العبادي من منصبه".

يذكر أن وسام العبادي، كُلف بإدارة الأمن الوطني في البصرة، في شهر آيار/ مايو من العام 2024.