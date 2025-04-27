إعفاء مدير الأمن الوطني في البصرة من منصبه لأسباب مجهولة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في البصرة، مساء اليوم الأحد، بإعفاء مدير الأمن الوطني في المحافظة من منصبه بعد ثلاثة أشهر من توليه المنصب، لأسباب مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أمراً صدر من العاصمة بغداد بإعفاء جبار الساعدي من منصب مدير الأمن الوطني في محافظة البصرة، بعد ثلاثة أشهر فقط من تسنمه المنصب خلفاً لوسام العبادي، الذي أعفي هو أيضاً بقرار من بغداد".

وأشار إلى أن أسباب الإعفاء ما زالت مجهولة.

وكان مصدر أمني في البصرة قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 2 كانون الثاني/ يناير الماضي، بإعفاء مدير الأمن الوطني في البصرة من منصبه، فيما أبدى مجلس المحافظة "استغرابه" من القرار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قراراً صدر بإعفاء مدير الأمن الوطني في البصرة وسام العبادي من منصبه".

وعلى خلفية القرار، أصدر مجلس محافظة البصرة بياناً ورد لوكالة شفق نيوز، أبدى فيه استغرابه من القرار، ووصف العبادي بـ"الرجل المهني والنزيه المتعاون مع الأجهزة الأمنية والمساهم بإلقاء القبض على العديد من تجار المخدرات وشبكات تهريب النفط في المحافظة".

وتساءل المجلس: "هل هناك تأثير كبير ونفوذ يمتد للحكومة المركزية لهؤلاء التجار لدرجة إعفاء العبادي من منصبه".

يذكر أن وسام العبادي، كُلف بإدارة الأمن الوطني في البصرة، في شهر آيار/ مايو من العام 2024.