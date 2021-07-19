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عطل مفاجئ يضرب زوارق حماية ميناءين نفطيين عراقيين

Category: أمـن

Date: 2021-07-19T22:33:57+0000
عطل مفاجئ يضرب زوارق حماية ميناءين نفطيين عراقيين

شفق نيوز/ تعرضت زوارق حماية ميناءين نفطيين في البصرة أقصى جنوب العراق، لعطل مفاجئ، تسبب بخروجها عن الخدمة.

وأبلغ مصدر في قاعدة القوة البحرية والمسؤولة عن حماية ميناءي خور العمية والبصرة النفطي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أغلب 9 زوارق من أصل 12 المسؤولة عن حماية الميناءين خرجت عن الخدمة بسبب عطل تعرضت لها نتيجة قدمها ورداءتها، إذ لم تخضع لصيانة منذ عام 2010".

وأضاف، أن هناك ثلاثة مواقع يتوجب حمايتها عبر الزواق، ولكل ميناء زورق خاص به، وفي حال تعرض أحد الزوارق الثلاثة المتبقية إلى عطل أو هجوم أو تبديل في الواجبات، فذلك سيضع أحد تلك المواقع بلا إسناد او دعم.

وتتواجد في البصرة سبعة موانئ، خمسة تجارية واثنان نفطية، وميناء خور العمية هو ميناء نفطي مخصص لتصدير النفط الخام جنبا إلى جنب مع ميناء البصرة. يقع إلى الجنوب الشرقي من شبه جزيرة الفاو في منطقة الخليج. وهو الأقدم بينهما.

 

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