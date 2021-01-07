عضو بالامن النيابية: تدخلات بعض الدول أضعفت الجيش العراقي

شفق نيوز/ عزا عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية اليوم الخميس افتقار الجيش العراقي للتقنيات الحربية الحديثة إلى التدخلات الإقليمية والحرب مع التنظيمات المسلحة ومشاكل الفساد المستشري في الكثير من مؤسسات الدولة.

وقال هريم اغا وهو نائب عن الوطني الكوردستاني لوكالة شفق نيوز؛ ان "الجيش العراقي لازال يفتقد للطيران الحربي الحديث الكافي، والتقنيات الحربية والتجهيزات الحديثة بسبب تدخلات بعض الدول لإضعاف المؤسسة الامنية العراقية ومنع انتقال التجربة الديمقراطية في العراق اليها، الى جانب وجود بقايا وأعوان النظام السابق في الكثير من مفاصل الدولة العراقية".

واكد اغا ان "انشغال القوات الامنية بمحاربة التنظيمات المسلحة على مدار 17 عاما منعها من البناء المتطور بما يواكب دولا اخرى، بالاضافة الى عدم الاستقرار والانسجام السياسي الذي انعكس سلبا على المؤسسة الامنية واعادة بناء الجيش العراقي قبيل حل وزارة الدفاع منذ سقوط النظام السابق عام 2003 إبان فترة الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر".

ولفت اغا الى ان "لجنة الامن والدفاع تواصل متابعة ملف تسليح الجيش العراقي بما يوازي حجم التحديات والأخطار المحيطة مع ضرورة التنسيق مع التحالف الدولي الذي قدم الكثير للمؤسسة الامنية العراقية في الحرب ضد داعش والقضاء على المجاميع الارهابية في عموم المحافظات".