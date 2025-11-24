عصائب أهل الحق تنعى الطبطبائي: موقفنا ثابت بدعم المقاومة

شفق نيوز– بغداد

نعت حركة عصائب أهل الحق، المنضوية في الحشد الشعبي التي يقودها قيس الخزعلي، يوم الاثنين، مقتل القيادي العسكري البارز في حزب الله اللبناني هيثم الطبطبائي إثر ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وبينما جددت موقفها في "دعم المقاومة"، دعت حكومات البلدان العربية والإسلامية إلى موقف حازم.

وذكرت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تنعى القائد هيثم الطباطبائي "إثر عدوان صهيوني غادر" في معقل المقاومة بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وجددت الحركة موقفها في "دعم صمود المقاومة في لبنان"، لافتة إلى أن "كل الجرائم والمجازر الصهيونية الغادرة لن تفلح في ردع المقاومين عن المضي في طريق الحق والجهاد حتى تحقيق الأهداف"، داعية حكومات البلدان العربية والإسلامية إلى موقف حازم.

يذكر أن إسرائيل أعلنت، يوم أمس الأحد، اغتيال القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي في غارة جوية أوقعت خمسة قتلى.

ووفق السلطات اللبنانية، فإن هذه الضربة هي الخامسة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار قبل سنة.

وأكّد حزب الله في بيان مقتله، كما نعى أربعة من عناصره قتلوا مع الطبطبائي في الضربة ذاتها.