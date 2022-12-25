عصابتان نسويتان في قبضة الأمن العراقي.. إحداها تخدع المواطنين براتب "إعانة"

شفق نيوز/ أعلنت السلطات العراقية، مساء الأحد، الإطاحة بعصابتين نسويتين، الأولى تمتهن سرقة المحال التجارية في كربلاء وجميعهن من خارج البلاد، والثانية تبتز وتخدع المواطنين بشمولهم براتب "الإعانة الاجتماعية".

وأفادت قيادة شرطة كربلاء، بـ"إحكام قبضتها على عصابة متخصصة بالسرقة مكونة من أربعة نساء، لقيامهن بسرقة عدد من المحال التجارية في المحافظة.

وجاء في بيان للشرطة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت بوجود عصابة تقوم بعمليات السرقة داخل المجمعات التجارية، وشُكل على إثر ذلك فريق عمل برئاسة مدير مكافحة إجرام كربلاء، وعدد من الضباط والمنتسبين للتحري وجمع المعلومات عن السراق".

وأضاف البيان: "بعد جهد أمني دقيق ‏ومن خلال الإطلاع على المحال ونصب الكمائن تبين أن العصابة مكونة من أربع نساء تقوم إحداهن بإيهام صاحب المحل وأخرى تراقب وأثنتين ينفذن السرقة".

وأوضح أن "هذه العصابة نفذت أكثر من عملية في أمكان متفرقة من محافظة كربلاء"، لافتاً إلى أن "كميناً محكماً أطاح بهن في إحدى المجمعات التجارية في شارع (السناتر) وسط المدينة، واعترفن بقيامهن بسرقة أجهزة موبايل ومبالغ مالية من المحال التجارية".

وفي بغداد، أعلن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، أحمد خلف الموسوي، إلقاء القبض على "شبكة ابتزاز مكونة من أربعة أشخاص، بينهم امرأتان في منطقة ابو غريب غربي العاصمة، لافتاً إلى أن "هذه العصابة كانت تعمل على خداع المواطنين بذريعة شمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية".

وذكر الموسوي، في بيان ورد للوكالة، أن "الأجهزة الخاصة بوزارة العمل، سارعت بتتبع شبكة مكونة من امرأتين و رجلين ينتحلون صفة باحثين اجتماعيين ويتقاضون مبالغ مالية وبوصل مزيف".

وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات، ألقي القبض على الشبكة، وجرى تسليمهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً للموسوي.