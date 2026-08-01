عصابة مسلحة تسرق محلاً لبيع الذهب جنوب شرقي البصرة (فيديو)

شفق نيوز - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن عصابة مسلحة نفذت عملية سرقة لمحل بيع الذهب في قضاء أبي الخصيب جنوب شرقي البصرة، عقب أحداث فتحة في سقف المبنى والتسلل من خلالها إلى الداخل.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن أفراد العصابة قاموا بجمع المصوغات الذهبية المعروضة داخل واجهات الخشب والزجاج، إضافة إلى سرقة مبلغ مالي كان موضوعاً في أحد الأدراج، قبل أن يلوذوا بالفرار من الفتحة ذاتها.

وأكد المصدر أن القوات الأمنية فرضت طوقاً مشدداً حول مكان الحادث، وشرعت في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة لإلقاء القبض عليهم.