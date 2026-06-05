عصابة "محمد الأسود" بقبضة الأمن العراقي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام الكرخ/ بغداد، يوم الجمعة، توجيه ضربة نوعية لعصابة تُعرف بـ"عصابة محمد الأسود" والمتخصصة بسرقة الدراجات النارية، بعد جهد استخباري ومتابعة ميدانية دقيقة لتحركات أفرادها في منطقة الحرية.

وجاءت العملية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بعد جمع معلومات دقيقة عن نشاطات العصابة الإجرامية ورصد تحركات عناصرها، حيث وضعت المفارز المختصة خطة أمنية محكمة تضمنت نصب كمائن في مناطق مختلفة ضمن قاطع المسؤولية، أسفرت عن الإطاحة بجميع أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم خلال وقت قياسي.

وأنهت هذه العملية سلسلة من السرقات التي تسببت بإلحاق الضرر بعدد من المواطنين، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.