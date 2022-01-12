عصابة سطو مسلح تستخدم أسماء وكنى وهمية في قبضة أمن بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاربعاء، بأن الاستخبارات العسكرية اطاحت بعصابة متخصصة بالسطو المسلح وسرقة المحال التجارية والممتلكات الخاصة في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية تمكنت من الاطاحة بعصابة متخصصة بالسطو المسلح وسرقة المحال والاسواق التجارية في جانبي الكرخ والرصافة مستخدمة أسماء وكنى وهمية في مناطق سكناها لتضليل الاجهزة الاستخبارية والامنية وساكني المنطقة.

وأوضح أن القوة الامنية التي تمكنت من الاطاحة بتلك العصابة تكونت من مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب، وبمشاركة قوة من كتيبة الاستطلاع العميق احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية.

وبينت أن العصابة تتكون من ثلاثة متهمين في بغداد/ الكرخ، وهم من اصحاب السوابق ومن المطلوبين لعدة جهات امنية بتهم مختلفة بضمنها تهم بالارهاب .

وأشار بيان خلية الاعلام الى ان الاطاحة بتلك العصابة جاء بعملية نوعية استهدفت مجاميع عصابات الجريمة المنظمة التي تعبث بامن المواطن، واستناداً الى معلومات غاية بالدقة وباشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية، وبعد متابعة مستمرة من قبل مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ومقاطعة المعلومات الواردة بخصوص وجود العصابة