عصابة ترتدي زي "القوات الأمنية" تسطو على منزل في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتعرض احد المنازل لسطو مسلح على يد عصابة ترتدي زي احد الاجهزة الامنية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عصابة مسلحة ترتدي زي جهاز مكافحة المخدرات نفذت عملية سطو مسلح على أحد المنازل بقضاء الدواية قرب مرقد (بلكاشة الديني) شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "العصابة قامت بسرقة مصوغات ذهبية تقدر بملايين الدنانير من المنزل المستهدف أثناء مداهمته، فيما لاذ عناصرها بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ العملية"، لافتا إلى أن "القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته".