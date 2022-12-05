عصابات منظمة تقف وراءهم.. شرطة ديالى تلاحق "متسولين مشبوهين"

شفق نيوز/ نفذت شرطة ديالى، يوم الاثنين، حملة واسعة لملاحقة واعتقال متسولين "مشبوهين" من خارج المحافظة تقف وراءهم عصابات منظمة.

وقال مدير الاعلام والعلاقات في قيادة شرطة ديالى، العميد نهاد المهداوي، لوكالة شفق نيوز، ان "شرطة ديالى شنت حملة منظمة بناء على معلومات امنية تفيد بضلوع عصابات منظمة بإدارة ملف التسول في ديالى، وهناك مخاوف من استغلالهم من قبل خلايا ارهابية نائمة".

وكشف المهداوي ان "عصابات منظمة تستغل المتسولين ممن يعانون ظروفاً معيشية متردية، لمنافع مادية واهداف اخرى تسعى من خلالها لارباك المجتمع"، مشيرا الى "اعتقال نحو 20 متسولاً وجاري التحقيق معهم لكشف ارتباطهم والجهات التي تقف وراءهم".

واكد ان "حملة ملاحقة المتسولين تحمل اهدافاً امنية وقائية لتحصينهم من استغلال الخلايا الارهابية النائمة وحواضنها المرتبطة بها سعيا للحصول على تمويل بعد انحسار وانقطاع مصادر تمويل الارهابيين في عموم المحافظة".

واشار مدير اعلام شرطة ديالى، الى ان "غالبية المتسولين من خارج المحافظة وقسما كبيرا منهم من جنسيات اجنبية يمارسون التسول في المناطق المدنية ما يثير الريبة والقلق في نفوس المواطنين"، داعيا في الوقت نفسه الاهالي الى الابلاغ عن "حالات تسول مشبوهة مع التحوط التام من مخططات المتسولين المشكوك بارتباطهم بخلايا الارهاب".

وتؤكد معلومات امنية ضلوع جهات وعصابات بإدارة ملف التسول في ديالى وعدة محافظات ما سبب قلق ومخاوف اجتماعية من توسع الظاهرة في المجتمع وتداعياتها الخطيرة.