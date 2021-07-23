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عشيرتان في ذي قار توقعان وثيقة تقضي بعدم تكرار "ليلة الهاونات"

Category: أمـن

Date: 2021-07-23T13:52:43+0000
عشيرتان في ذي قار توقعان وثيقة تقضي بعدم تكرار "ليلة الهاونات"

شفق نيوز/ أعلن مدير ناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، حازم الحجامي، اليوم الجمعة، عن توقيع وثيقة بعدم تكرار ليلة الهاونات مرة أخرى في الناحية كما حصل يوم أمس.

وذكر الحجامي لوكالة شفق نيوز؛ أن "سبب النزاع العشائري يوم أمس والذي امتد لفجر اليوم الجمعة يعود إلى وجود نزاع سابق حصل قبل شهر من الآن بين أفراد من قبيلتي (الزرگان وال شميس) أدى لسقوط قتلى وجرحى بالحادث"، لافتا الى ان " النزاع تجدد أمس بسبب عدم تسليم الطرف الجاني (القاتل الرابع) للقوات الأمنية بعد تسليم ثلاثة أشخاص آخرين بوقت سابق، نتيجة هرب هذا الشخص إلى جهة مجهولة المصدر حتى لدى ذويه".

وبين، أن" الطرفين جلسا اليوم وقاموا بتوقيع وثيقة بعدم إعادة (ليلة الهاونات) مرة أخرى للقضاء وعدم ترويع الأهالي مرة أخرى، فضلا تضمن الوثيقة هدر دم الجاني من قبل أفراد عشيرته واباحة دمه، ولمن يعثر عليه في أي مكان قتله أو تسليمه للاجهزة فهو حر بما يفعل".

وأضاف الحجامي، أن" الشبكة الكهربائية تمت إعادتها لبعض قرى ناحية العكيكة بعد سقوطها نتيجة تعرضها لرصاص شديد يوم أمس، مما أدى لانقطاع الكهرباء عن منازل المواطنين".

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