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عشيرة الطفلة "حوراء" تحرق منزل المغتصب في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-29T15:28:19+0000
عشيرة الطفلة "حوراء" تحرق منزل المغتصب في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، يوم الاربعاء، بأن عشيرة الطفلة "حوراء" التي تعرضت للاغتصاب، أقدمت على احراق منزل الجاني شمالي العاصمة، انتقاماً من فعلته.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "رجالاً من عشيرة الطفلة المغتصبة (حوراء) توجهوا إلى منزل الشخص الذي قام باختطافها ومن ثم اغتصابها وأضرموا النار فيه، في قضاء الحسينية شمالي بغداد".

واشار الى ان "فرق الدفاع المدني توجهت الى المكان وتمكنت من إخماد الحريق".

ويوم الاحد الماضي، كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن تفاصيل جريمة اغتصاب طفلة صغيرة في احد احياء العاصمة بغداد.

وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة اللواء سعد معن، في مقطع فيديو اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الطفلة حوراء تعرضت، قبل يومين، لعملية اغتصاب بشعة غير انسانية من قبل احد الاشخاص"، مبينا أن قاضي التحقيق الخفر في الرصافة اصدر مذكرة قبض وتحر بحق المتهم بعد شكوى تقدم بها والد الطفلة في شرطة الحسينية".

 وبين أن "الجاني قام بعملية خطف للطفلة مع شقيقها الطفل ذو الاربع سنوات والذي تمكن من الهروب من يدي الجاني"، موضحاً أنه "بدلالة الطفل والاهل تم التعرف على مكان الجاني، وأصبحت المعلومات واضحة".

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