عشيرة "ابو باقر الساعدي" تهدد بالثأر من القوات الأمريكية في العراق

شفق نيوز/ هددت عشيرة القيادي في كتائب حزب الله "ابو باقر الساعدي" الذي قتل في غارة جوية أمريكية، بالثأر من القوات الأمريكية في العراق، على خلفية قتل الساعدي.

وقال شيخ عام قبيلة السواعد - بيت زامل الشيخ عدي عزيز حمود الحطاب، في بيان وورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ترجل عن صهوة جواده القائد الكبير ابن قبيلة السواعد الحاج أبو باقر الساعدي، الذي انتقل إلى رحاب المولى القدير شهيداً صادقاً شجاعاً".

وتابع: "لقد رحل عنا الشهيد أبو باقر إثر اعتداء أمريكي سافر وجبان انتهك سيادة البلد وخرق كل الأعراف والقوانين، لذا وبعد ما حصل فإن نخوة وكرامة أبناء قبيلة السواعد لا ترتضي أبداً السكوت عن هذه الجريمة، وإننا نريد أن يكون الثأر بطرد المحتل الأمريكي وأذنابه من ارض العراق، بكل وسيلة وبكل حزم وقوة".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد تبنت يوم الأربعاء الماضي، الهجوم الذي استهدف القيادي في كتائب حزب الله (ابو باقر الساعدي)، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، مشيرة الى انه مسؤول عن الهجمات التي تستهدف قواتها في المنطقة.

وقالت القيادة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "في الساعة 9:30 مساءً في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربة من جانب واحد في العراق ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. ولا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".