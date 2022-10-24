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عشية ذكرى 25 تشرين.. غلق مدخل الشيخ عمر بالصبات الكونكريتية
Category: أمـن
Date: 2022-10-24T16:44:09+0000
شفق نيوز / أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن القوات الامنية اغلقت مدخل منطقة الشيخ عمر، وسط بغداد، بالحواجز الكونكريتية، عشية ذكرى (25) تشرين الأول.
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