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عشية ذكرى 25 تشرين.. غلق مدخل الشيخ عمر بالصبات الكونكريتية

Category: أمـن

Date: 2022-10-24T16:44:09+0000
عشية ذكرى 25 تشرين.. غلق مدخل الشيخ عمر بالصبات الكونكريتية
شفق نيوز / أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن القوات الامنية اغلقت مدخل منطقة الشيخ عمر، وسط بغداد، بالحواجز الكونكريتية، عشية ذكرى (25) تشرين الأول.

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