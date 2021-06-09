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عشية ذكرى السقوط.. الموصل تتحصن أمنياً خشية "خروقات"

Category: أمـن

Date: 2021-06-09T10:36:55+0000
عشية ذكرى السقوط.. الموصل تتحصن أمنياً خشية "خروقات"

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاربعاء، بأن انتشاراً أمنياً كثيفاً شهدته أحياء مدينة الموصل مركز المحافظة وذلك بالذكرى السنوية لسقوطها بيد تنظيم "داعش" عام 2014.    

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، "تزامناً مع الذكرى السنوية لسقوط الموصل، والتي تصادف اليوم، شهدت شوارع الموصل انتشاراً امنياً كثيفاً لقطعات الشرطة المحلية"، موضحاً أن هذا الإجراء "هو احترازي خوفاً من حدوث أي خروقات امنية في هذا اليوم".

وتمر اليوم الاربعاء التاسع من حزيران، الذكرى السنوية السابعة على سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" بعد انهيار القطعات الامنية فيها وانسحابهم من المدينة، لتكون الموصل صباح العاشر من حزيران 2014  بيد التنظيم "الارهابي".

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