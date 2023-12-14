عشية الصمت.. السوداني يوجه بالتصدي لأي طرف يحاول عرقلة الانتخابات

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بالتصدي لأي طرف يحاول عرقلة سير الانتخابات المحلية المقررة الاثنين المقبل، وذلك قبل ساعات على دخول الصمت الانتخابي في البلاد حيز التنفيذ.

جاء ذلك، خلال رئاسة السوداني، اجتماع اللّجنة الأمنية العليا لتأمين انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى يوم الاثنين المقبل، وضمّ الاجتماع الوزراء والقادة والمسؤولين العسكريين والأمنيين، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرت، خلال الاجتماع، متابعة آخر الاستعدادات المتخذة، ومهامّ اللجنة والقوات الأمنية وفق قواطع المسؤولية، والواجبات المخطط لها يوم الانتخابات وما بعده إلى غاية التصديق على نتائجها، وكذلك استعراض التقرير الختامي للاستعدادات والتحديات الأمنية.

وأكد السوداني، وفق البيان، أنّ الانتخابات استحقاق دستوري أُقرّ بموجب القانون، وواجب الحكومة إنفاذه، والتصدي لأي طرف يحاول عرقلتها".

وأشار إلى أنّ "الاختلافات ممكنة في المجال السياسي، إلّا أنّ التغيير يتمّ من خلال الانتخابات حصراً، معتبراً أن "رسالة القوات الأمنية تتجسد من خلال أدائها، ومهامّها في حفظ الأمن والاستقرار".

واطلع القائد العام، على الاستعدادات الجارية لإجراء الاقتراع الخاص المقرر السبت المقبل، وجدد السوداني، توجيهاته بلزوم منع أي تأثير على خيارات المنتسبين الانتخابية، والتأكيد على تأمين أجواء مستقرة وحرة وآمنة في كل أنحاء العراق لإنجاح الانتخابات.