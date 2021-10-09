عشية الانتخابات.. العثور على جثة ناشط في الديوانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بالعثور على جثة ناشط في التظاهرات يوم السبت في محافظة الديوانية بعد أيام من اختفائه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الشرطة النهرية عثرت على جثة الناشط في التظاهرات حيدر الزاملي في نهر الديوانية قرب جسر الابطال الخمسة وسط المدينة، وذلك بعد أربعة أيام من اختفائه".

وبين المصدر، أن "الجثة انتشلت من النهر وأرسلت للطب العدلي في بغداد لإجراء الفحوصات اللازمة عليها، لبيان أسباب الوفاة، كون آثار الجريمة غير واضحة".

وتابع، أن "الجثة لا توجد عليها آثار رصاص او اي شيء آخر، بحسب التقرير الأولى لها ".

وقبل اختفاء الزاملي بـ24 ساعة نشر عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا وصف فيه رعاة الإصلاح وتابعيهم بالأغنام.

ويأتي هذا التطور عشية الانتخابات البرلمانية المقررة يوم غد الأحد.