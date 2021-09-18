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عشريني يحرق شقيقته حتى الموت بواسطة "جدر" جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-09-18T20:14:40+0000
عشريني يحرق شقيقته حتى الموت بواسطة "جدر" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة المثنى، يوم السبت، بوقوع جريمة قتل بشعة في المحافظة، موضحة أن شاباا عشرينياً قام بحرق شقيقته بواسطة وعاء طبخ "جدر".

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق السماوة احالت الاوراق التحقيقيه الخاصة بالمجنى عليها ( خ . ع . ف ) الى شعبة اجرام السماوة الصوب الصغير لأكمال التحقيق فيها وحسب الاختصاص المكاني لمكان الحادث".

واضافت، "قد تم التوصل الى ملابسات حادث حرق المجنى عليها اعلاه بواسطة وعاء الطبخ ( قدر الطبخ ) ومعرفة سبب عدم نقل المجنى عليها من قبل ذويها لغرض تلقي العلاج الطبي رغم اصابتها برضوض وحرق في منطقة المقعد واسفل البطن".

وتابعت، "تمت عملية التحري وبذل الجهود وجمع المعلومات والأدلة للتوصل الى الفاعل الذي قام بجريمته البشعة التي أودت بحياة المجني عليها، وعرضت القضيه على القاضي المختص والتأكيد على وجود الشك الحاصل بشقيق المجنى عليها".

وزاد البيان ، "قرر القاضي اصدار امر القبض والتحري بحق المتهم  ( ح . ب . ص ) شقيق المجنى عليها والذي دونت أقواله وصدقت قضائيا حيث اعترفبقيامه بجريمة قتل شقيقته فتم توقيفه وفق احكام المادة ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي  وتم تنفيذ امر القبض بحقه ووتمت احالته إلىالمحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون" .

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