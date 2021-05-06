سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عسكري يقتل شخصا بـ"آجُرّ" ومصرع وإصابة منتسبين بحادث جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-06T12:26:28+0000
عسكري يقتل شخصا بـ"آجُرّ" ومصرع وإصابة منتسبين بحادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الخميس، بمقتل مواطن على يد منتسب بوزارة الدفاع، فيما تسبب حادث سير بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "خلافا وقع مع رعٍ للأغنام بإحدى قرى قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، انتهى بمقتل شخص بضربه بحجر بناء (طابوگة) على يد منتسب بوزارة الدفاع".

ولفت إلى ان "قوة أمنية اعتقلت الجاني استنادا لمذكرة قبض قضائية صدرت بحقه".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن حادث سير بين عجلتين صالون على طريق ناصرية – الكوت، تسبب بمصرع منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة، أحدهما منتسب في وزارة الدفاع.

وأضاف المصدر أن الجثة تم نلقها الى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما نقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وتسجل معظم المحافظات والمدن العراقية حوادث سير بشكل يومي بسبب تهالك منظومة الطرق، والسرعة الفائقة وعدم الالتزام بقواعد السلامة والأمان، وبالأخص في الطرق الخارجية.

related

ذي قار.. مصرع شاب بحادث سير والعثور على جثة في حقل دواجن

Date: 2021-04-09 13:45:09
ذي قار.. مصرع شاب بحادث سير والعثور على جثة في حقل دواجن

في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

Date: 2021-04-05 17:50:12
في محافظتين.. حادث سير يودي بحياة 4 أشخاص وشاب ينهي حياته بالنار

حادث سير مروّع يخلف 13 ضحية جنوبي العراق

Date: 2020-09-05 20:54:05
حادث سير مروّع يخلف 13 ضحية جنوبي العراق

غداة مقتل 4 أشخاص.. اعتقال 9 وضبط أسلحة وذخيرة في ذي قار

Date: 2020-07-31 20:35:15
غداة مقتل 4 أشخاص.. اعتقال 9 وضبط أسلحة وذخيرة في ذي قار

أربع ضحايا وإصابتان بحوادث متفرقة في بغداد وذي قار

Date: 2021-02-28 10:45:30
أربع ضحايا وإصابتان بحوادث متفرقة في بغداد وذي قار

مقتل واصابة ثلاثة اشخاص في ساحة للاعتصام جنوبي العراق

Date: 2020-06-09 10:35:33
مقتل واصابة ثلاثة اشخاص في ساحة للاعتصام جنوبي العراق

اربعة اشخاص يجهزون على شاب طعناً بسكاكين جنوبي العراق

Date: 2021-01-17 07:52:58
اربعة اشخاص يجهزون على شاب طعناً بسكاكين جنوبي العراق

بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عراقية قيمتها 200 مليون دولار

Date: 2020-02-08 13:15:45
بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عراقية قيمتها 200 مليون دولار