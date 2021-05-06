عسكري يقتل شخصا بـ"آجُرّ" ومصرع وإصابة منتسبين بحادث جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الخميس، بمقتل مواطن على يد منتسب بوزارة الدفاع، فيما تسبب حادث سير بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "خلافا وقع مع رعٍ للأغنام بإحدى قرى قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، انتهى بمقتل شخص بضربه بحجر بناء (طابوگة) على يد منتسب بوزارة الدفاع".

ولفت إلى ان "قوة أمنية اعتقلت الجاني استنادا لمذكرة قبض قضائية صدرت بحقه".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن حادث سير بين عجلتين صالون على طريق ناصرية – الكوت، تسبب بمصرع منتسب في جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة، أحدهما منتسب في وزارة الدفاع.

وأضاف المصدر أن الجثة تم نلقها الى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما نقل الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وتسجل معظم المحافظات والمدن العراقية حوادث سير بشكل يومي بسبب تهالك منظومة الطرق، والسرعة الفائقة وعدم الالتزام بقواعد السلامة والأمان، وبالأخص في الطرق الخارجية.