"عريس" يقضي ليلة زفافه في "سجن" بكركوك بعد احتفال بـ"الطلقات النارية"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة كركوك، مساء يوم الخميس، ان الشرطة القت القبض على عريس وثلاثة اخرين بسبب سيل من العيارات النارية التي أطلقها المحتفلون بعرس قريب لهم جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عرساً أقيم في حي 55 الواقعة جنوب كركوك، حيث قام أقارب العريس بإطلاق سيل من الاطلاقات النارية بمناسبة زفاف قريب لهم حيث كانت أصوات الموسيقى والطلقات النارية تتعالى من الحفل".

وأشار المصدر الى أن "قوة من شرطة النجدة تحركت لموقع الاطلاق الناري ظنا منها بان هناك خرق امني وبعد التحقق تبين أن هناك احتفالا زفاف وقامت الشرطة باعتقال العريس وثلاثة من أقاربه لنقله للسجن ليقضي ليلته في السجن بدل الاحتفال بليلة الزفاف"، لافتاً إلى أنه "سوف يطلق سراحه غدا بعد أخذ تعهد منه ومن مطلقي العيارات النارية بعدم تكرار إطلاق النار في المناسبات".