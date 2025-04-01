عرس ينتهي بـ"مجزرة".. مقتل وإصابة 12 شخصاً بمشاجرة في الديوانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية، مساء اليوم الثلاثاء، بتحول حفل عرس إلى "مجزرة" بسبب مشاجرة أسفرت عن مقتل وإصابة 12 شخصاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص في أحد الأعراس بقضاء الشنافية في الديوانية، استُخدمت فيها الأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة آخرين نتيجة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "سبب المشاجرة هو نزاع عشائري"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.