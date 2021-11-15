عرس يتحول إلى مأتم في ميسان ورجل ينتحر بكربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شاب بسبب إطلاق نار طائش شمالي المحافظة، فيما أقدم رجل على الانتحار في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا دون العشرين في العمر قتل بإطلاقة طائشة اثناء حفل زفاف في ناحية كميت شمالي مدينة العمارة مركز المحافظة".

وبين ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة المجنى عليه إلى دائرة الطب العدلي، فيما سلم الجاني نفسه للسلطات الامنية في الناحية".

من جانب اخر، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بانتحار رجل داخل منزله في قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء، مشيرا الى ان أسباب الانتحار ما زالت مجهولة.