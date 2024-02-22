عرس يتحول إلى "فاجعة" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع وإصابة شخصين اثنين جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شقيقين اثنين توفي أحدهما فيما أصيب الآخر بجروح بليغة نتيجة انقلاب دراجتهما في قضاء كرمة بني سعيد جنوبي الناصرية".

وأضاف المصدر، ان " المجني عليه والمصاب كانا يشاركان في حفل زفاف، حيث تحول العرس لاحقاً لفاجعة على طرفيه".

وبين أن "قوة أمنية حضرت لمكان الحادث وقامت بنقل المصاب للمستشفى لغرض تلقي العلاج، فيما نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".