عراك وتدافع بالأيدي بين حمايات محافظ ذي قار وحرس محكمة استئنافها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باندلاع عراك وتدافع بالأيدي بين حمايات محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي وحرس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان المشاجرة وقعت أثناء منع حماية المحافظ من الدخول إلى قاعة المحكمة في إحدى الدعاوى التي يمثل فيها المحافظ مشتكيا من واقع الابتزاز تعرض له.

وأضاف المصدر، أن التدافع والعراك بين الطرفين أدى لجرح احد الضباط من حمايات المحافظ وتوقيف آخر على ذمة التحقيق بناءً على قرار صادر من القاضي المكاني المتخصص بالمحكمة.