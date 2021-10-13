عراك بالأيدي بين قوات خاصة ومراقبي كيانات سياسية في مكان العد والفرز للانتخابات ببغداد

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان يوم الأربعاء باندلاع مشاجرة بين قوات خاصة من جهة، وبين مراقبي الكيانات السياسية من جهة أُخرى في باب "الجندي المجهول" المكان الذي خصصته المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لعملية العد والفرز لنتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن القوة الخاصة المكلفة بحماية المكان منعت المراقبين من الدخول من أجل الإشراف على عملية العد والفرز ليحصل تدافع في باب الجندي المجهول تحول فيما بعدُ إلى تشابك وعراك بالأيدي، مشيرين إلى أن القوات هي من بدأت العراك اولاً وانهالت بالضرب على المراقبين.

ووفقا للشهود فإن تلك القوات صادرت ذاكرات الكاميرات للصحفيين والمصورين المتواجدين في مكان الحادث، ومنعتهم من تصوير عملية نقل صناديق الاقتراع داخل المبنى المخصص للعد والفرز، وقامت أيضا بالتجاوز عليهم وتهديدهم لفظياً.