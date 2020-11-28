عراقيون يعترضون عودة أُسر عناصر داعش لمناطقهم بإطلاقات نارية

شفق نيوز/ كشف ضباط في الشرطة العراقية يوم السبت ان مجموعة من السكان عبروا عن اعتراضهم الشديد على عودة أُسر من عناصر داعش الى الجانب الايسر من قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين.

وقال الضابط لوكالة شفق نيوز، ان الاجهزة الامنية في الشرقاط وبناءً على قرار من محافظة صلاح الدين اعادت أُسر عناصر داعش الى مناطق سكناهم في مناطق الساحل الايسر للشرقاط وسط اعتراضات ورفض كبير من ذوي الضحايا الذين قتلهم عناصر التنظيم ابان احتلاله للشرقاط للفترة 3014-2016 .

وتابع الضابط بالقول ان موكب لسيارات تقل أُسر الدواعش تتقدمه الاجهزة الامنية ومدير ناحية الساحل الايسر للشرقاط جرجيس حجاب تعرض لاطلاق نار في الهواء دون اي استهداف متعمد للتعبير عن رفض عودة تلك الاسر، مشيرا الى ان اي اصابات بشرية او اي اضرار ماديةلم تنجم عن الاطلاقات.

واكد الضابط ان الاجهزة الامنية حددت هوية مطلقي النار وبانتظار استكمال التحقيقات الامنية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

يذكر ان العشرات من أُسر تنظيم داعش والمتعاونين معه غادرت مناطق قضاء الشرقاط بساحليه الايمن والايسر خوفا من اعمال انتقامية من قبل الاهالي عامي 2016 وحتى الان، وتم ايواؤهم في مخيمات في محافظات نينوى واقليم كوردستان.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في شهر ايلول/سبتمبر الماضي، عن إغلاقها مخيمات النازحين في البلاد كافة بداية العام القادم، باستثناء الموجودة في إقليم كوردستان.