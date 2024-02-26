"أعدم زوجته السرّية".. الشرطة تكشف تفاصيل جريمة مروعة في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، عن تفاصيل جريمة مروعة راحت ضحيتها فتاة من العاصمة بغداد على يد زوجها الجنوبي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "القوات الامنية عثرت الأسبوع الماضي على جثة امرأة في العشرينات من عمرها وبجوارها طفلة رضيعة وبعد التحقيق تبين أنها محامية من منطقة المنصور في العاصمة بغداد".

وتابع المصدر، ان "التحقيقات اثبتت ان المحامية متزوجة سراً من رجل أعمال يدعى (م.س) يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية ويعمل في شركة نور الناظر للمقاولات العامة ومسؤول عن كافة مشاريعها في محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "المجنى عليها كانت قادمة لغرض رؤية زوجها الذي هجرها مع طفلتها، وبعد وصولها نشب خلاف بين الطرفين وقام باخذها لاحد المناطق النائية في غربي مدينة الناصرية وقام بقتلها بطريقة الإعدام برصاصتين في منطقة الرأس، ثم فرَّ إلى جهة مجهولة الهوية".

ولفت المصدر، إلى ان "القوات الامنية سلمت الجثة لذوي المجنى عليها، كما انها تجري بحثا دقيقا عن الجاني لغرض اعتقاله وتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل".